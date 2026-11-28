Vezirköprü'de 3 mahalleye ulaşımı kısaltacak yol çalışmasında sona yaklaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Büyükşehir Belediyesinin 3 mahallede yürüttüğü yol çalışmasını inceledi. Gül, tamamlanma aşamasına gelen yolun ulaşımı daha kısa ve hızlı hale getireceğini, bölge halkının daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacağını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü ilçesinde 3 mahalleye ulaşımın sağlandığı grup yolunda çalışmalar devam ediyor.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Büyükşehir Belediyesinin Küçükkale, Kızılcakoru ve Elmalı mahallelerinde yürüttüğü yol çalışmasını inceledi.
Yolun tamamlanma aşamasına geldiğine işaret eden Gül, "Bölge halkı böylece daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacaktır. İlçemizdeki yol çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür ederiz. Yolun bitirilmesi ile 3 mahallemize ulaşım daha kısa mesafeden, daha hızlı yapılacak." dedi.
Kaynak: AA
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