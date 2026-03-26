Vezirköprü\'de Avukata Saldırıya Tepki

Samsun Barosu, Vezirköprü ilçesinde görev yapan bir avukatın duruşma sırasında uğradığı sözlü ve fiziki saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Vezirköprü Adliye Sarayı önünde gerçekleştirilen açıklamaya, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve baro yönetimi, Vezirköprü Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale ve yönetimi ile Samsun ve Vezirköprü'de görev yapan avukatlar katıldı.

Açıklamada, olayın 26 Şubat 2026'da Vezirköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından meydana geldiği belirtildi.

Mesleğini icra ettiği sırada saldırıya uğrayan avukatın, karşı tarafın sözlü ve fiziki müdahalesine maruz kaldığı aktarılan açıklamada, avukatlık mesleğine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldıran, avukata yönelik saldırının yalnızca bir meslektaşa değil, savunma hakkına ve hukuk devletine yönelmiş bir saldırı olduğunu ifade etti.

Baro tarafından yapılan çağrıda, avukatların görevlerini güven içinde yerine getirebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.