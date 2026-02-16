Vezirköprü'de Baskı Beton Yol Çalışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vezirköprü'de Baskı Beton Yol Çalışması Başladı

Vezirköprü\'de Baskı Beton Yol Çalışması Başladı
16.02.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Belediyesi, Taşkale Mahallesi'nde baskı beton yol çalışmalarına başladı.

Vezirköprü Belediyesi baskı beton yol çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşkale Mahallesi Kulebaşı Caddesi'nde baskı beton yol çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Gül, Kulebaşı Caddesi'nde yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanarak bölgenin daha düzenli, modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Taşkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Baskı Beton Yol Çalışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

22:34
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil 3. hocayı da gönderdiler
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:51:15. #7.11#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Baskı Beton Yol Çalışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.