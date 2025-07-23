Vezirköprü'de Boğulan Gençlerin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Boğulan Gençlerin Cenazesi Defnedildi

23.07.2025 12:59
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Kılıçgüney Baraj Gölü'nde boğulan 18 yaşındaki iki gencin cenazesi, törenle toprağa verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, defnedildi.

Girdikleri Kılıçgüney Baraj Gölü'nde boğulan 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Arıca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir ve Gülünay'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

İlçede dün, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Özdemir ve Gülünay bir süre sonra gözden kaybolmuş, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Boğulan Gençlerin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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