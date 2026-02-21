Vezirköprü'de Eğitime 13 Milyon Yatırım - Son Dakika
Vezirköprü'de Eğitime 13 Milyon Yatırım

Vezirköprü\'de Eğitime 13 Milyon Yatırım
21.02.2026 11:38
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eğitim kurumlarına 2025 boyunca 13.8 milyon lira yatırım yapıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında 13 milyon 800 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Merkez ve kırsal mahallelerde eğitim yatırımlarıyla okulların fiziki altyapısı güçlendirilirken, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturuldu.

Merkezdeki okullara yönelik çalışmalar için 6 milyon 500 bin lira, kırsal mahallelerdeki eğitim kurumları için de 7 milyon 300 bin lira harcandı.

Yatırımlar kapsamında sınıf ve koridorların boyanması, bilişim teknolojileri sınıflarının kurulması, kütüphanelerin yenilenmesi ile güvenlik ve yangın sistemlerinin modernize edilmesi, Atatürk büstlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar hayata geçirildi.

Ayrıca laboratuvarlar kuruldu, spor salonları ve okul bahçeleri düzenlendi. Isınma, elektrik, doğal gaz ve su tesisatlarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, ana sınıfları, oyun alanları ve sosyal donatılarla öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlandı.

Kaymakam Özgür Kaya, yapılan yatırımların eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, ilçe genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Eğitime 13 Milyon Yatırım - Son Dakika

SON DAKİKA: Vezirköprü'de Eğitime 13 Milyon Yatırım - Son Dakika
