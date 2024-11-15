Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Köprülü Mehmet Parkı önünde 5 bin selvi ve defne fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Fidan dağıtımına katılan Kaymakam Özgür Kaya, çevre bilincine dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de Fidan Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?