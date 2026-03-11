Vezirköprü'de İftar ve Gençlerle Buluşma - Son Dakika
11.03.2026 12:28
Vezirköprü'de düzenlenen iftar programında ilçe protokolü gençlerle bir araya geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü gençlerle bir araya geldi.

Vezirköprü Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda organize edilen programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Müftü Vekili Muhammet Ali Ünal, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aslan ile ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Gül, gençlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, gençlere verilen değerin protokolün katılımıyla da ortaya konulduğunu söyledi.

Kaymakam Özgür Kaya ise gençlere güvendiklerini ifade ederek, Türkiye'nin eğitim ve bilim alanlarında önemli başarılar elde ettiğini, gençlerin çalışmalarıyla ülkenin daha ileri noktalara taşınacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Güncel, İftar, Son Dakika

13:19
