Vezirköprü'de 'İlçemizden Yetişenler' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Vezirköprü'de 'İlçemizden Yetişenler' etkinliği düzenlendi

Vezirköprü\'de \'İlçemizden Yetişenler\' etkinliği düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen 'İlçemizden Yetişenler' etkinliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Programa Vezirköprü Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

21.05.2024 09:13
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakamlık tarafından, "İlçemizden Yetişenler" etkinliği gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, öğrenim yıllarını ve mesleki hayatından kesitler anlatarak, öğrencilere doğru meslek seçimi hakkında tavsiyede bulundu.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, günün anısına Gülşen'e plaket sundu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü'de 'İlçemizden Yetişenler' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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