Vezirköprü\'de Ormancılık Günü Etkinliği

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Vezirköprü'de " Türkiye'nin Gücü Orman" programı gerçekleştirildi.
100. Yıl Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, protokol üyeleriyle fidan dikerek doğaya katkı sundu.
Etkinlikte, ormanların korunması ve ağaçlandırmanın önemi vurgulandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?