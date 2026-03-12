Vezirköprü\'de Özel Öğrencilerden Anma Programı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler tarafından program gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Alparslan Yüksel, okul müdürü Mehmet Yaman ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri izledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda İstiklal Marşı'nın kabulünün önemi ile Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele dönemindeki katkıları aktarıldı.

Program, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.