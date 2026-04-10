Vezirköprü\'de Polis Haftası Kutlandı

Vezirköprü ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına lçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile emniyet personeli katıldı.

Programın ardından Kaymakam Kaya, İÇelik ve emniyet personelini makamında kabul etti. Kaya, emniyet teşkilatının toplum huzurundaki önemine dikkat çekerek, ilçede yürütülen çalışmalar neticesinde asayiş olaylarında yaklaşık yüzde 30 azalma sağlandığını ifade etti.

Kutlama programı, cuma namazı sonrasında polis memurlarının vatandaşlara lokma ikramı ile sona erdi.