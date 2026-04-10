Vezirköprü\'de Polis Haftası Kutlandı

10.04.2026 20:43
Vezirköprü'de 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, çelenk sunumu ve lokma dağıtımıyla kutlandı.

Vezirköprü ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına lçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile emniyet personeli katıldı.

Programın ardından Kaymakam Kaya, İÇelik ve emniyet personelini makamında kabul etti. Kaya, emniyet teşkilatının toplum huzurundaki önemine dikkat çekerek, ilçede yürütülen çalışmalar neticesinde asayiş olaylarında yaklaşık yüzde 30 azalma sağlandığını ifade etti.

Kutlama programı, cuma namazı sonrasında polis memurlarının vatandaşlara lokma ikramı ile sona erdi.

Kaynak: AA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
