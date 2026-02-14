Vezirköprü\'de TOKİ Konut Projesi Başlıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 650 konut projesinin ilk etabı için yer teslimi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında 298 konut, 18 iş yeri ve 1 caminin yapımını içeren iş için ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.
Belediye binasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından firma yetkilileri ile projenin uygulanacağı alan incelendi. İncelemede, proje süreci ve saha planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Yer teslimi sürecine katılan Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, TOKİ tarafından ilçeye kazandırılacak projenin Vezirköprü'ye hayırlı olmasını temenni etti.
