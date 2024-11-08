Vietnam, Chongqing'de Konsolosluk Açıyor - Son Dakika
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Vietnam, Chongqing'de Konsolosluk Açıyor

Vietnam, Çin'in Chongqing Belediyesi'nde yeni bir başkonsolosluk açtı. İşbirliği kararlılığı vurgulandı.

08.11.2024 15:01
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KUNMİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Vietnam, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başkonsolosluk açacak. Vietnam'ın Beijing'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Nanning, Shanghai, Guangzhou ve Kunming'de de konsoloslukları var.

Çin Başbakanı Li Qiang ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, iki hükümet arasında yeni başkonsolosluğun kurulmasına ilişkin nota teatisi için düzenlenen törene katıldı.

Tören, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 8. Büyük Mekong Alt Bölgesi Zirvesi sırasında yapıldı.

Li törende yaptığı konuşmada, ticaret ve yatırımı genişletmek ve e-ticaret, dijital ekonomi ve yeşil enerji gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ikili işbirliği yönlendirme komitesini ve diğer diyalog mekanizmalarını iyi şekilde kullanmak için Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, iki ülkenin demiryolları, otoyollar ve akıllı limanlar aracılığıyla bağlantı kurma çalışmalarını hızlandırması, sorunsuz sınır ticaretini teşvik etmesi ve sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin kurulması yönünde araştırma yapması gerektiğini belirtti.

Li, Büyük Mekong Alt Bölgesi, Lancang-Mekong İşbirliği ve diğer çok taraflı platformlar kapsamında Vietnam ile yakın koordinasyon içinde olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Pham Minh Chinh ise Çin ile uzun vadeli, istikrarlı ve dostane işbirliği geliştirmenin Vietnam'ın dış politikasının stratejik tercihi ve en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Başbakan Çin'le her düzeyde yakın etkileşimi sürdürmeye, ekonomi, ticaret, bağlanabilirlik, kültür gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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