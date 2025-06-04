Vietnam'da Çocuk Sayısı Kısıtlaması Kaldırıldı

HANOİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Vietnam Ulusal Meclisi, Nüfus Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek ailelerin sahip olabileceği çocuk sayısını 1 ya da 2 ile sınırlayan kuralı kaldırdı.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, salı günü gerçekleştirilen değişiklikle aileler sahip olmak istedikleri çocuk sayısını, doğumun zamanını ve doğumlar arasındaki süreyi belirleme konusunda serbestliğe kavuştu.

Söz konusu politika değişikliği, ülkede doğurganlık yenilenme düzeyini korumayı ve doğum oranlarındaki gerilemeyi durdurmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Vietnam'ın toplam doğurganlık oranında 2024 yılında kadın başına 1,91 çocukla rekor düzeyde düşüş kaydedildi. Bu oran, doğurganlık yenilenme düzeyi olan 2,1'in çok altında.