HA Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.
Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Vietnam'da Fırtına, 18 Turisti Hayattan Kopardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?