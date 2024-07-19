Vietnam'da Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong hayatını kaybetti

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Vietnam'da Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, aylardır süren sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun süredir sağlık sorunları olan ve bugün hayatını kaybeden Trong için devlet cenazesi düzenlenecek.

Trong, Sovyetler Birliği'nde eğitim görmesine rağmen görev süresince hem Çin ile geleneksel ilişkilerini sürdürdü hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini stratejik bir ortaklığa yükseltti.

Yolsuzluğu tehdit olarak gören Trong, ülkesinde geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı kampanya başlatmıştı.

Vietnam'da 2018'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın yerine iktidardaki VKP Sekreteri Nguyen Phu Trong seçilmişti.

???????Trong, meclisten onay alarak ülkenin kurucu lideri Ho Çi Minh'ten bu yana ülkede hem parti genel sekreterliği hem de devlet başkanlığını aynı anda üstlenen ilk lider olmuştu.

Devlet Başkanı To Lam'in, Trong'un sağlık sorunları yaşaması nedeniyle geçici olarak sorumluluğu üstlendiği sabah açıklanmıştı.

Güneydoğu Asya ülkesinde, Ulusal Meclisin, 22 Mayıs'ta Kamu Güvenliği Bakanı Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirilmişti.