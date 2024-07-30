Vietnam'da kömür madeninde göçük: 5 madenci hayatını kaybetti

HANOI, 30 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Quang Ninh eyaletinin Ha Long şehrinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte beş madenci toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Vietnam Haber Ajansı'na göre, madenciler Vietnam Kömür- Maden Grubu'na bağlı Hon Gai kömür şirketinde çalışıyorlardı.
Pazartesi gecesi meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmaları Salı günü sabah saat 05.28'de tamamlanırken, hayatını kaybeden beş kişinin kimliği belirlendi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
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