Vietnam\'da Renkli Tütsü Çubuğu Geleneği

HANOİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin 35 kilometre güneyindeki Quang Phu Cau köyünde tütsü çubuğu yapma geleneği uzun zamandır sürüyor.

Tütsü çubukları üretimleri boyunca bambu kırma, boyama, toz sarma ve kurutma gibi onlarca işlemden geçiyor. Tütsü çubukları demetleri kurutulmak üzere avlulara ve tarlalara serildiğinde, vermilyon, parlak sarı, çivit mavisi, zümrüt yeşili gibi çeşitli renklerle muhteşem bir görüntü oluşturarak birçok turistin ve fotoğrafçının ilgisini çekiyor.