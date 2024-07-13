Vietnam'da Toprak Kayması Sonucu Minibüste 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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HANOİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzey eyaleti Ha Giang'da meydana gelen toprak kayması sonucu bir minibüste bulunan en az dokuz kişi hayatını kaybederken, dört kişi de ağır yaralandı.

Vietnam Haber Ajansının bildirdiğine göre, Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen olayda, bir minibüs Bac Me bölgesindeki bir yolda toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı. Aracın içinde bulunan yaklaşık 16 kişinin yardım istemek için minibüsten indiği esnada ise yukarıdan gelen binlerce metreküp toprağın orada bulunanların üzerine düştüğü belirtildi.

Kurtarma ekipleri halen enkaz altında kalan bu gruptan geriye kalan üç kişiyi bulmaya çalışıyor.