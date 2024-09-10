Yagi Tayfunu: 127 Ölü, 764 Yaralı - Son Dakika
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Yagi Tayfunu: 127 Ölü, 764 Yaralı

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 127'ye çıktığı bildirildi. Tayfun nedeniyle birçok ev hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı ve hayvanlar telef oldu.

10.09.2024 21:46
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Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 127'ye çıktığı bildirildi.

Vietnam News haber sitesine göre yetkililer, Vietnam'ı etkileyen Yagi Tayfunu nedeniyle 764 kişinin yaralandığını, kayıp 54 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 127 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyindeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, 108 bin 330 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı, 1582 balık çiftliğinin zarar gördüğü, 1174 çiftlik hayvanı ve 732 bin 321 kümes hayvanının telef olduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cao Bang, Lao Cai, Quang Ninh, Hai Phong ve Phu Tho bölgelerini vuran tayfun, Quang Ninh'de 85 teknenin batmasına neden oldu.

Bu arada, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine gitti, zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

50 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Vietnam, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yagi Tayfunu: 127 Ölü, 764 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yagi Tayfunu: 127 Ölü, 764 Yaralı - Son Dakika
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