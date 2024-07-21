Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong İçin Devlet Cenaze Töreni Düzenlenecek

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HANOİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam 19 Temmuz'da 80 yaşında vefat eden Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong için iki gün sürecek devlet cenaze töreni düzenleyecek.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre, 25-26 Temmuz tarihlerindeki ulusal yas süresince devlet dairelerinde ve kamuya açık yerlerde ulusal bayraklar yarıya indirilecek, eğlence ve dinlenme faaliyetleri askıya alınacak.

Saygı duruşu, anma töreni ve cenaze töreni başkent Hanoi'de yapılacak.

Trong için ayrıca Ho Chi Minh kenti ile Hanoi'nin Dong Anh ilçesindeki memleketi Dong Hoi bölgesinde anma törenleri düzenlenecek.

Ajans, Vietnam Sağlık Koruma ve Bakım Kurulu'nun "Trong bir süredir devam eden hastalık sürecinin ardından Cuma günü hayatını kaybetti" açıklamasına yer verdi.