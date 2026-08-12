Vietnam Meyve ve Sebze İhracatında Rekor Artış

HANOİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam, yılın ilk yarısında Çin'e yıllık yüzde 25 artışla 2,04 milyar ABD doları değerinde meyve ve sebze ihraç etti.

Yerel VnExpress gazetesinin Vietnam Gümrük İdaresi verilerine dayandırdığı salı günkü habere göre, durian ihracatı ilk altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artarak yaklaşık 988 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ejder meyvesi ihracatı 168,3 milyon dolar, muz ihracatı 150,3 milyon dolar ve jak meyvesi ihracatı ise 126,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Vietnam Meyve ve Sebze Birliği, Hindistan cevizi ve muz gibi yüksek katma değerli ürünlerin etkisiyle ülkenin yıllık meyve ve sebze ihracatının bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar eşiğine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.