Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Tarihi Seçim: Orbán Yenildi, Muhalefet Zafer Kazandı

13.04.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da Viktor Orbán'ın partisi Fidesz, muhalefet partisinin Tisza karşısında aldığı yüzde 37 oyla seçimi kaybetti. Muhalefet, 199 sandalyeli parlamentoda 138 milletvekili kazanarak anayasal çoğunluğu elde etti. Orbán yönetimine eleştiriler devam ederken, seçim sonuçları Macaristan'ın siyasi tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2010 yılından bu yana Macaristan siyasetinde etkili olan Viktor Orbán, son seçimde ciddi bir yenilgi yaşadı. İlk verilere göre, Orbán'ın partisi Fidesz yüzde 37 oy alırken, muhalefet partisi Tisza yüzde 53 oranıyla açık bir zafer elde etti. Macaristan'ın 199 sandalyeli parlamentosunda yaklaşık 138 milletvekili kazanan muhalefet, hükümeti kurmanın yanı sıra anayasal çoğunluğa da ulaşarak sistem değişikliği için önemli bir fırsat sundu.

Viktor Orbán yönetimi, uluslararası platformda 'illiberal demokrasi' tartışmalarının odak noktası haline gelmişti. Medya üzerindeki sıkı kontrol, seçim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyordu. Yapılan analizler, Orbán döneminde medya sektörünün yaklaşık yüzde 80'inin hükümete bağlı yapılar tarafından kontrol edildiğini ortaya koymuştu. Bu durum, seçim sürecinin adil bir şekilde geçmediği eleştirilerine yol açtı.

Seçim süresince Viktor Orbán, ABD'den eski Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance gibi uluslararası destekler aldı. Ancak, seçim sonuçları bu desteklerin seçmen davranışını etkilemede sınırlı kaldığını gösterdi. Zafer konuşmasını Budapeşte'de gerçekleştiren muhalefet lideri Péter Magyar, bu sonucu Macaristan'ın tarihsel bir yön değişimi olarak değerlendirdi ve 'Macaristan yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor' diyerek kampanyasının ana temasını açıkladı.

Seçim gecesi konuşan Viktor Orbán, sonuçların 'açık ve net' olduğunu ifade ederek yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti. Bu durum, uzun süredir iktidarda olan bir liderin görevi devretmesinin Macaristan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Bu seçim sonuçları, yalnızca Macaristan iç siyaseti için değil, Avrupa'nın siyasi dengeleri açısından da büyük önem taşıyor ve Orbán döneminin sona ermesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milletvekili, Macaristan, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:13:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.