Macaristan'da Tarihi Seçim: Orbán Yenildi, Muhalefet Zafer Kazandı

2010 yılından bu yana Macaristan siyasetinde etkili olan Viktor Orbán, son seçimde ciddi bir yenilgi yaşadı. İlk verilere göre, Orbán'ın partisi Fidesz yüzde 37 oy alırken, muhalefet partisi Tisza yüzde 53 oranıyla açık bir zafer elde etti. Macaristan'ın 199 sandalyeli parlamentosunda yaklaşık 138 milletvekili kazanan muhalefet, hükümeti kurmanın yanı sıra anayasal çoğunluğa da ulaşarak sistem değişikliği için önemli bir fırsat sundu.

Viktor Orbán yönetimi, uluslararası platformda 'illiberal demokrasi' tartışmalarının odak noktası haline gelmişti. Medya üzerindeki sıkı kontrol, seçim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyordu. Yapılan analizler, Orbán döneminde medya sektörünün yaklaşık yüzde 80'inin hükümete bağlı yapılar tarafından kontrol edildiğini ortaya koymuştu. Bu durum, seçim sürecinin adil bir şekilde geçmediği eleştirilerine yol açtı.

Seçim süresince Viktor Orbán, ABD'den eski Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance gibi uluslararası destekler aldı. Ancak, seçim sonuçları bu desteklerin seçmen davranışını etkilemede sınırlı kaldığını gösterdi. Zafer konuşmasını Budapeşte'de gerçekleştiren muhalefet lideri Péter Magyar, bu sonucu Macaristan'ın tarihsel bir yön değişimi olarak değerlendirdi ve 'Macaristan yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor' diyerek kampanyasının ana temasını açıkladı.

Seçim gecesi konuşan Viktor Orbán, sonuçların 'açık ve net' olduğunu ifade ederek yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti. Bu durum, uzun süredir iktidarda olan bir liderin görevi devretmesinin Macaristan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Bu seçim sonuçları, yalnızca Macaristan iç siyaseti için değil, Avrupa'nın siyasi dengeleri açısından da büyük önem taşıyor ve Orbán döneminin sona ermesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.