Viranşehir'de 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 1 yıl 8 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.