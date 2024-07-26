Viranşehir'de 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Viranşehir'de 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aranan 3 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

26.07.2024 20:29
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 1 yıl 8 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viranşehir'de 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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