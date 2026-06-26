Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Abdulkadir Sarık (8), çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sarık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Çocuk Köpek Saldırısında Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?