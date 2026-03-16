Viranşehir'de Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Viranşehir'de Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu

16.03.2026 14:50
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sağanağın ardından curcup deresinde bir erkek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gündür etkili olan sağanağın etkisini yitirmesinin ardından yükselen debisi normale dönen derede erkek cesedi bulundu.

Viranşehir ilçesinin kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi'nden geçen Curcup Deresi'nin debisi, iki gün etkili olan sağanakla birlikte yükseldi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından derenin su seviyesi normale döndü. Dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik bulunmayan erkeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Viranşehir'de Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
