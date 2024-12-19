Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 45 AH 719 plakalı pikap ile 63 AG 948 plakalı otomobil çarpıştı.
Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, pikabın önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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