Viranşehir'de Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde otomobiliyle seyreden Suriye uyruklu M.M'ye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.