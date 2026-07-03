Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kışla Mahallesi'nde bir okulun bahçesindeki elektrik trafosunda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Trafoda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?