Virginia'da Seçim İptali: Demokratlara Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Virginia'da Seçim İptali: Demokratlara Kayıp

08.05.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Virginia Yüksek Mahkemesi, seçim bölgeleri düzenlemesini iptal ederek Demokratların 4 sandalye kazanma planını bozdu.

ABD'nin Virginia eyaletinde 21 Nisan'da yapılan ve seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla Demokratlara Kongre'de ilave 4 sandalye kazandırması beklenen seçimler, Virginia Yüksek Mahkemesi tarafından "eyalet yasalarına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal edildi.

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Virginia Yüksek Mahkemesi'nin bugün açıkladığı bir karar, Washington'daki siyaset gündemini sarstı.

Virginia Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Kelsey, söz konusu seçimlere ilişkin kararda, "referandumların seçmenlere nasıl sunulacağını düzenleyen eyalet yasasına" atıfta bulunarak, 21 Nisan'daki seçimlerin bu yasayı ihlal ettiğini belirtti.

Yargıç Kelsey, çoğunluk görüşünde, "Eyalet yönetimi, ara seçim şartını ihlal eden benzeri görülmemiş bir yöntemle Virginia seçmenlerine bir anayasa değişikliği önerisi sundu. Bu ihlal, referandum oylamasının bütünlüğünü telafisi imkansız bir şekilde zedeliyor ve oylamayı geçersiz kılıyor." ifadesine yer verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 2021 yılında kabul edilen seçim bölgesi haritası ile kasım ayındaki seçimlere gidilmesine karar verildiği belirtildi.

Demokratlar için büyük bir "kayıp" anlamına gelen söz konusu mahkeme kararı, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Trump, konuya ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Virginia'daki karar, Cumhuriyetçi Parti ve Amerika için büyük bir zafer. Virginia Yüksek Mahkemesi, Demokratların korkunç seçim bölgesi sınırlarını iptal etti." ifadesini kullandı.

21 Nisan'da Virginia'da yapılan seçimlerde Cumhuriyetçilerin yüzde 48,5 "hayır" oyuna karşılık Demokratların ve bağımsızların yüzde 51,5'lik "evet" oyu ile "seçim bölgelerinde değişiklik" önerisi kabul edilmişti.

Söz konusu düzenleme, iki partili seçim bölgesi düzenleme komisyonunu devre dışı bırakarak, Virginia'nın Demokratların liderliğindeki Genel Kurulu tarafından çizilen yeni seçim bölgelerinin kullanılmasına izin veriyordu.

İlgili düzenleme, eyaletin Temsilciler Meclisi'ne göndereceği 11 temsilcinin parti dağılımını önemli ölçüde Demokratlar lehine değiştirerek, mevcut durumda 6 sandalye kazanabilecek olan Demokratların en az 10 sandalye kazanmasını mümkün hale getiriyordu.

ABD'de "seçim bölgesi" savaşları

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" mücadelesi yaşanıyor.

Hangi partinin Kongre'ye daha fazla temsilci göndereceğini önemli ölçüde belirleyen seçim bölgesi düzenlemeleri, ABD'de "seçim bölgesi manipülasyonu (gerrymandering)" başlığı altında tartışılıyor.

Söz konusu tartışma, ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Texas'taki Cumhuriyetçilere seçim bölgelerini yeniden düzenleme çağrısı yapması ve ağustos ayında kabul edilen yeni düzenleme ile Cumhuriyetçilerin ilave 5 Kongre sandalyesi kazandıracak bir sonuca ulaşmasıyla büyümüştü.

Daha sonra harekete geçen Demokratlar da daha güçlü oldukları eyaletlerde benzer oylamaların yapılmasını sağlayarak Kongre seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalışmışlardı.

Texas'ın ardından California'da geçen yıl kasım ayında yapılan oylamadan Demokratlar, ilave 5 sandalye elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

Benzer oylamaların yapıldığı eyaletlerde Cumhuriyetçiler, Missouri'de 1, Ohio'da 2, Kuzey Carolina'da 1 sandalye, Utah'ta ise Demokratlar ilave 1 sandalye avantajı sağlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Virginia'da Seçim İptali: Demokratlara Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Final maçı İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Asensio’dan Fenerbahçe’ye sevindirici haber Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

21:20
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor
Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
18:12
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 21:56:02. #7.13#
SON DAKİKA: Virginia'da Seçim İptali: Demokratlara Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.