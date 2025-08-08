vivo'nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

vivo'nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB)

08.08.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell mağazaları ve Pasaj'a özel tekliflerle satışta

vivo'nun Türkiye'deki üretim altyapısı, Turkcell'in dijital servisleriyle buluştu. İş birliği kapsamında vivo'nun 5G uyumlu yeni modeli Y29s 5G (128GB), Turkcell'e özel avantajlı tekliflerle Turkcell'in mağazaları ve dijital satış kanallarında satışa sunuldu.

Turkcell, yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor.Turkcell ve vivo'nun yeni iş birliği kapsamında, Türkiye'de üretilen 5G uyumlu vivo Y29s 5G (128GB), temmuz ayı itibarıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da satışa sunuldu.

Eylül ayı sonuna kadar yalnızca Turkcell Mağazaları ve Pasaj'da satılacak vivo Y29s 5G (128GB), lansmana özel fiyat avantajının yanı sıra, katma değerli Turkcell servisleri ile de öne çıkıyor. Kullanıcılar, Turkcell uygulaması ile birlikte, TV+, BiP, fizy ve lifebox gibi Turkcell'in dijital uygulamalarının yüklü olarak geldiği cihaza, 12 aya varan taksit seçeneği ve lansmana özel indirimli fiyat avantajıyla sahip oluyor.

Turkcell'lilere hediye 10 GB internet, 2 aylık TV+ ve 3 aylık fizy Premium paket üyeliğiyle sunuluyor

Kampanya kapsamında Turkcell'lilere özel, ilk ay toplam 10 GB hediye internet paketi sunuluyor. Ayrıca, vivo Y29s 5G (128 GB) kullanıcıları için 2 ay boyunca ücretsiz TV+ Premium ve 3 ay boyunca ücretsiz fizy Premium üyelikleri de Turkcell avantajları arasında yer alıyor. vivo Y29s 5G (128GB) ile Turkcell'in yaygın ve güçlü ağıyla birleşerek, kullanıcılara hızlı ve akıcı bir bağlantı deneyimi sunulması hedefleniyor. Vivo, Kocaeli Gebze'de ürettiği modelden, toplamda 200 bin adet üretmeyi planlıyor.

"Önceliğimiz yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak"

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal yapılan iş birliğiyle ilgili olarak, "Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında. vivo ile yaptığımız bu stratejik iş birliği, yalnızca yeni bir cihazın pazara sunulması değil. Güçlü altyapımızla desteklenen bu dijital deneyimi, yerli üretim bir model aracılığıyla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. vivo Y29s 5G (128GB) ile müşterilerimiz hem teknik açıdan güçlü bir telefona sahip olacak hem de Turkcell'in sunduğu dijital servislerle zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayacak" dedi.

"Bu iş birliği, Türkiye'nin 5G yolculuğunda önemli bir adım"

vivo Türkiye Genel Müdürü Li Jian Hua, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "vivo olarak, global ölçekte 5G teknolojisinin öncülerinden biriyiz. Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde, bu teknolojiyi daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirme vizyonumuz doğrultusunda Turkcell ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. 5G dönüşümünde aktif rol oynayan iki güçlü marka olarak, bu teknolojiyi daha fazla kullanıcıyla buluşturacak uzun vadeli bir ortaklık kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliği yalnızca bir teknoloji ortaklığı değil; aynı zamanda Türkiye'deki kullanıcıların yüksek hızlı bağlantıya daha kolay, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde erişmesini sağlayacak önemli bir adım. Kullanıcılar hem güçlü bir cihazla hem de sağlam bir altyapıyla 5G'ye adım atma fırsatı yakalayacak."

Güçlü bataryası, akıllı şarj özelliği ve sağlamlığıyla öne çıkıyor

MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan vivo Y29s 5G (128GB), gelişmiş teknik donanımıyla günlük mobil deneyimi daha akıllı ve uzun ömürlü hale getiriyor. 5500 mAh yüksek kapasiteli pili ve 5 yıl boyunca pil sağlığı taahhüdü kullanıcıya uzun ömürlü performans sunuyor. Cihaz, Akıllı Şarj Motoru 2.0 teknolojisiyle, gece boyunca ideal hızda şarj oluyor. Bu sayede gündüzleri daha az ısınıyor ve batarya yaşlanmasının önüne geçerek performansını koruyor. Ürün, 1700 şarj döngüsüne kadar pil kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyacak şekilde tasarlandı.

Sağlamlıkta sınıfının ötesine geçen vivo Y29s 5G; IP64 sertifikası, SGS 5 yıldız düşme dayanıklılığı ve askeri sınıf sağlamlık testlerinden geçmiş gövdesiyle hem şehirde hem de zorlu koşullarda kullanmak için ideal. Ürün, 6,74 inçlik geniş ekranı ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim sunuyor. Cihaz, 5G desteği sayesinde, yüksek çözünürlüklü video izleme deneyimini geliştirirken, oyunlarda gecikmeleri minimuma indiriyor ve çoklu görevleri daha akıcı şekilde yerine getiriyor.

Akıllı Görüntüleme teknolojisi sayesinde, AI destekli düzenleme özellikleri ile kullanıcılar birkaç dokunuşla istenmeyen nesneleri kolayca fotoğraflarından silebiliyor. AI Fotoğraf Geliştirme özelliği, eski fotoğraflarda yüz, göz ve ince detayları düzenleme imkânı sunuyor. 50 MP yapay zekâ destekli kamerası ise belgeleri profesyonel kalitede tarayabilme özelliğiyle işlevselliği artırıyor. Segmentinde kameranın altında dört farklı ışık yayabilen el fenerine sahip tek model olan Y29s 5G, karanlık ortamlarda da kullanıcıya avantaj sağlıyor.

Ürünle ilgili detaylı bilgi ve satın alma seçenekleri için Turkcell uygulamasını kullanabilir veya www.turkcell.com.tr/pasaj adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Dakika

Son Dakika Güncel vivo'nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:24:00. #7.12#
SON DAKİKA: vivo'nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.