Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Ermeni teröristler tarafından 19 Kasım 1984'te şehit edilen Birleşmiş Milletler (BM) Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen törene, Daimi Temsilci Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve davetliler katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşma yapan Büyükelçi Kibaroğlu, 42 yıl önce Viyana'da Ermeni teröristlerce düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Ergun'u saygı ve minnetle andı.

Ergun'un başarılı bir uluslararası kamu görevlisi ve ileri görüşlü bir aydın olduğunu belirten Kibaroğlu, terör saldırısını gerçekleştirenlerin onun adını, fikirlerini ve çalışmalarının etkisini ortadan kaldıramadığını vurguladı.

Kibaroğlu, Ergun'un akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Ergun'un özellikle 1960'lı yıllarda kamu kurumlarındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin sosyal ve bölgesel kalkınma politikalarının şekillenmesinde rol oynadığını aktaran Kibaroğlu, onun verdiği derslerle de gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kibaroğlu, Ergun'un daha sonra BM bünyesinde üst düzey görevlere yükseldiğini ve döneminde kuruluşta görev yapan en üst düzey Türk yetkililerden biri olduğunu anlattı.

Ergun'un hatırasının yaşatılacağını vurgulayan Kibaroğlu, "Bugün yalnızca trajik bir kaybın yasını tutmuyor, aynı zamanda hayatını önemli amaçlara adamış bir insanı da kutluyoruz." dedi.

Kibaroğlu, Ergun'un ülkesinin hafızasında gururla yaşatıldığını ve fedakarlığının asla unutulmayacağını dile getirdi.

Törenin ardından katılımcılar, şehit Evner Ergun'un fotoğrafının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.