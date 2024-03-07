Avusturya'da göçmen kökenli vatandaşlar tarafından kurulan Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) Partisi tarafından, yabancıların yoğunlukta yaşadığı başkent Viyana'nın 10'uncu bölgesinde bir caddenin ramazan ayı için süslenmesi önerisi tartışmalara neden oldu.
SÖZ Partisi'nin Noel döneminde olduğu gibi ramazan ayında da özellikle yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgede bir caddenin süslenmesine ilişkin önerisine, Avusturya Kadın, Aile, Basın ve Uyum Bakanı Susanne Raab karşı çıktı.
Bakan Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, böyle bir önerinin söz konusu olamayacağını belirterek, "Tek başına böyle bir talepte bulunmak dahi toleransın yanlış anlaşıldığına işaret ediyor ve tamamen yanlış bir mesaj." ifadesini kullandı.
Raab, buraya gelen insanların Avusturya'daki çoğunluğun değer ve kültürüne uyum sağlaması gerektiğini savundu.
Bu arada, Yeşiller ve Bira Partisi tarafından desteklenen söz konusu öneriye aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) karşı çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ardından Almanya'nın Frankfurt kentinde bir sokağın ramazan ayı için süslenmesi, 700 binin üzerinde Müslümanın yaşadığı Avusturya'da da bu konuyu gündeme taşımıştı.
Son Dakika › Güncel › Viyana'da ramazan süslemesi önerisi tartışmalara neden oldu - Son Dakika
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı. Muş, toplantıda Samsun'da yapımı tamamlanan ve başlayacak projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Samsun'un sanayi ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kavgasında bir çiçekçinin oğlu, tabancayla 2 kişiyi vurarak yaraladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?