Viyana'da ramazan süslemesi önerisi tartışmalara neden oldu

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Avusturya'da göçmen kökenli vatandaşlar tarafından kurulan Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) Partisi tarafından, yabancıların yoğunlukta yaşadığı başkent Viyana'nın 10'uncu bölgesinde bir caddenin ramazan ayı için süslenmesi önerisi tartışmalara neden oldu.

SÖZ Partisi'nin Noel döneminde olduğu gibi ramazan ayında da özellikle yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgede bir caddenin süslenmesine ilişkin önerisine, Avusturya Kadın, Aile, Basın ve Uyum Bakanı Susanne Raab karşı çıktı.

Bakan Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, böyle bir önerinin söz konusu olamayacağını belirterek, "Tek başına böyle bir talepte bulunmak dahi toleransın yanlış anlaşıldığına işaret ediyor ve tamamen yanlış bir mesaj." ifadesini kullandı.

Raab, buraya gelen insanların Avusturya'daki çoğunluğun değer ve kültürüne uyum sağlaması gerektiğini savundu.

Bu arada, Yeşiller ve Bira Partisi tarafından desteklenen söz konusu öneriye aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) karşı çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ardından Almanya'nın Frankfurt kentinde bir sokağın ramazan ayı için süslenmesi, 700 binin üzerinde Müslümanın yaşadığı Avusturya'da da bu konuyu gündeme taşımıştı.