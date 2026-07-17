Vize'de Görev Değişikliği

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevine atanan Teğmen Fırat Akbulut'u makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Balaban, Akbulut ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Akbulut'a Vize'deki yeni görevinde başarılar diledi.

Vize Belediye Başkanı Özalp'e ziyaret

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Acar Spor Kulübü Başkanı Şaban Akıncı'yı makamında kabul etti.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özalp, Acar Spor Kulübü Başkanı Akıncı ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özalp, Acar Spor Kulübü yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek, kulübün çalışmalarında ve sportif faaliyetlerinde başarılar diledi.