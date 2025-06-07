Vize'de Yerli Hububat Çeşitleri Kontrol Edildi

Vize ilçesinde yerli hububat deneme alanları kontrol edildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yerli ve milli üretilen "Yulaf Kınalı", "Halkalı" ve "Kaymaklı" yulaf çeşitlerinden oluşturulan Müsellim köyündeki demonstrasyon alanlarında hububatların gelişimlerini kontrol etti.

Ekipler, hububatlarda fenolojik gözlemde bulundu.

Başkan Talay, incelemede bulundu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, millet bahçesinde oluşturulan sosyal tesiste incelemede bulundu.

Sosyal tesisi gezen Talay, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, ilçeye millet bahçesi içerisinde modern bir tesis kazandırdıklarını söyledi.

Millet kafe, kamp, restoran ve sosyal tesisin çok yakında tam kapasiteyle hizmete açılacağını ifade eden Talay, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Sosyal tesis ile ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçireceği, gençlerin keyifle buluşacağı, misafirlerin huzurla ağırlanacağı modern ve nezih bir ortam oluşturduklarını aktaran Talay, "Bu tesiste bir çay içmekte, bir yemek de bambaşka bir keyif olacak. Pınarhisarımız her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Biz de bu gelişime değer katacak her adımı büyük bir özenle atıyoruz. Sosyal tesisimiz şimdiden Pınarhisarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.