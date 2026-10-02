Vize Kaymakamı Balaban hane ziyaretlerinde bulundu, Müdür Akdemir okulları gezdi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerinde bulundu.

Balaban, ilçede yaşamını sürdüren Ayşe Açık, Hatuş Darcan ve Osman Balkaya ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, ailelerin taleplerini dinledi.

Her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Balaban, bir yandan vatandaşların sorunlarını dinlediğini diğer yandan da sorunları yerlerinde tespit edebildiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, ilçeye bağlı Kızılağaç İlkokulu ile Kıyıköy Anadolu Lisesi, ortaokulu ve ilkokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Akdemir, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dersliklerde öğrencileri de ziyaret eden Akdemir, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında görüşlerini dinledi.