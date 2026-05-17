Vize Kaymakamı Balaban Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Balaban, Sergen köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Balaban, köy muhtarı Yılmaz Bora'dan bilgi aldı.

Gençlik Haftası etkinlikleri

Vize'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında spor şenliği düzenlendi.

Vize İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, yüz boyama, dart atma, langırt oynama, pinpon oynama, satranç oyunları oynandı.

Etkinliğe Vize Belediye Başkan Vekili Feyhan Tunç'da katıldı.

Edirne, Trakya'nın en genç nüfusuna sahip

Trakya'da en çok genç nüfusa sahip ili Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı İstatistiklerle Gençlik Nüfusu verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede en genç nüfusa sahip iller arasında Edirne yer aldı.

Edirne nüfusunun yüzde 13.5'i, Tekirdağ'ın yüzde 13,1'i, Kırklareli'nin ise yüzde 12.2'si genç nüfustan oluşuyor.