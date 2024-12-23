Vize Kaymakamı Balaban Köylere Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Balaban Köylere Ziyaret Etti

Kaymakam Kemal Balaban, Okçular köyünde vatandaşlarla buluşup, okul ve işletmeleri ziyaret etti.

23.12.2024 10:16
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Okçular köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmesini ziyaret etti.

İşletme sahibi Kazım Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi alan Balaban, işletme personelliyle de sohbet etti.

Kaymakam Balaban'dan okul ziyaretleri

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede okul ziyaretlerinde bulundu.

Cumhuriyet İlkokulu ile Vize Anaokulunu ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Balaban, daha sonra öğretmenlerin istediklerini dinledi.

Ağaç budama çalışmaları

Lüleburgaz ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmaları yürütülüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize Kaymakamı Balaban Köylere Ziyaret Etti - Son Dakika

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