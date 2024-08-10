Vize Kaymakamı Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek yaşlılar ile sohbet etti ve isteklerini dinledi. Balaban, yetkililerden hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkezi gezdi.

10.08.2024 17:31
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.

Balaban, ziyarette yaşlılar ile sohbet ederek isteklerini dinledi.

Yaşlı ve engellilere yönelik verilen hizmet ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, daha sonra merkezi gezdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağlayık köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Ertuğrul ve Karaağaç köylerine 12 Ağustos Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyünde 09.00-13.00, Ertuğrul ve Karaağaç köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize Kaymakamı Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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