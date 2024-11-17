Vize Kaymakamı, Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı, Köyleri Ziyaret Etti

Kaymakam Kemal Balaban, Kömürköy ve Düzova'ya ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

17.11.2024 11:46
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, Kömürköy'ü ziyaret ederek köy muhtarlığı hizmet binası ile köy meydanına yaptırılan Atatürk Anıtı'nın açılışına katıldı.

Törenin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Balaban, talepleri dinledi.

Balaban, köy muhtarı Faruk Gömal'dan köyde devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Balaban Düzova köyünü ziyaret etti.

Ankara gezisi düzenlendi

Vize Belediyesi tarafından Ankara gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan vatandaşlar Anıtkabir, 1. ve 2. meclis binaları, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nü gezdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Özalp, Ankara gezisine katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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