VJ Bülent\'ten Erol Köse\'yle ilgili dikkat çeken sözler: Benim hayatımda bir kurtarıcı

31.03.2026 15:48
16'ncı kattaki evinden atlayarak hayatına son veren prodüktör Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından birçok ünlü isim olumsuz yorum yaparken VJ Bülent'ten farklı bir açıklama geldi. VJ Bülent, Köse'nin "hayatında bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayarak, "Sana hakkım varsa helal olsun. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p.zevenklerin elinden kurtardı" dedi.

Prodüktör Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasında tartışmalar sürerken, VJ Bülent adıyla bilinen Bülent Çarıkçı'dan farklı bir açıklama geldi. Ünlü isim, Köse’nin kendi hayatında "kurtarıcı" olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

23 Mart’ta Maslak’taki evinin 16’ncı katından atlayarak yaşamına son veren yapımcı Erol Köse’nin ardından sanat camiasında birçok isim yaşadıkları olumsuz deneyimleri gündeme taşıdı. Ancak 90’lı yıllarda Kral TV ile tanınan VJ Bülent, bu açıklamaların aksine dikkat çeken bir çıkış yaptı. Aysu Mola’nın YouTube programına konuk olan VJ Bülent, Erol Köse’nin kendi hayatındaki yerini “dönüm noktası” sözleriyle anlattı.

"BENİ P.ZEVENKLERİN ELİNDEN KURTARDI"

Bülent, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nez beni takipten çıkmış, ne yapalım canı sağ olsun. Ama benim hikayemde bir kurtarıcı Erol Köse. Nez adına bunu söyleyemem, ben kendi adıma konuştum. ‘Nur içinde yat, hakkım da varsa sana helal olsun’ dedim. ‘İbo Show’da İbrahim Tatlıses’le Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p.zevenklerin elinden kurtardı.”

"PAVYONDA DA ÇALIŞTIM, GAZİNODA DA"

Geçmişte zorlu süreçlerden geçtiğini dile getiren VJ Bülent, Köse’nin hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Kral TV’den sonra çok işte çalıştım, kötü insanlarla da karşılaştım. Pavyonda da çalıştım, gazinoda da, beş yıldızlı otelde de. Büyük bir yaşam savaşı verdim. Beni de Erol onların elinden aldı. Bu kadarını söyleyeyim, tam anlatamıyorum ama benim hayatımdaki dönüm noktasıdır. Ben bu adamı unutamam.

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
