Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda 80 ülkeden 5.000 temsilci bir araya geldi - Son Dakika
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Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda 80 ülkeden 5.000 temsilci bir araya geldi

Vladivostok\'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu\'nda 80 ülkeden 5.000 temsilci bir araya geldi
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Rusya'nın Vladivostok kentinde 11. Doğu Ekonomi Forumu başladı. Dört gün sürecek etkinlikte, 'Uzak Doğu: Halkın Refahı için Kalkınma' temasıyla 5.000'den fazla temsilci işbirliği ve yatırım konularını görüşecek. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin dünya ile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor ve 80 ülkeden hükümet yetkilileri, iş insanları, uzmanlar ile araştırmacıları ağırlıyor.

VLADİVOSTOK, 1 Eylül (Xinhua) -- 11.Doğu Ekonomi Forumu, Rusya'nın Vladivostok kentinde başladı. Forum, Rusya'nın zengin kaynaklara sahip geniş Uzak Doğu bölgesinin dünya ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Salı günü başlayan dört günlük etkinlikte, "Uzak Doğu: Halkın Refahı için Kalkınma" teması altında 5.000'den fazla fazla temsilci işbirliği ve yatırım konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Her yıl düzenlenen forum bu yıl 80 ülkeden hükümet yetkilileri, iş insanları, uzmanlar ve araştırmacıları ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda 80 ülkeden 5.000 temsilci bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda 80 ülkeden 5.000 temsilci bir araya geldi - Son Dakika
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