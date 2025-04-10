Volkan Konak'ın İsmi Boztepe Seyir Terası'na Verildi - Son Dakika
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Volkan Konak'ın İsmi Boztepe Seyir Terası'na Verildi

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın isminin Boztepe'deki Seyir Terası'na verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle kabul ettiği karar, Konak'ın şehre katkılarını yaşatmak amacıyla alındı.

10.04.2025 12:30  Güncelleme: 13:40
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın isminin Trabzon'un en güzel yerlerinden birisi olan Boztepe'deki Seyir Terası'na adının verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Kaya, "Volkan Konak, tepelerin insanıydı. Şehrimizi tepeden gören Boztepemizin Seyir Terası'na ve Yürüyüş Yolu'na Volkan Konak ismini verdik" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, geçen günlerde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismi, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'na verildi. Sosyal tesislerin adı Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu oldu. Başkan Kaya, sanatçının isminin Trabzon'da yaşatılması için sundukları teklife, oy birliğiyle destek verilmesine teşekkür etti.

"Mücadelesinde hep yaşayacak"

Volkan Konak'ın isminin Boztepe'de sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Kaya, "Şehrimizin, hatta ülkemizin yetiştirdiği en nadide sanatçılardan birisiydi Volkan Konak. Bizlerin de çok sevdiği o güzel sesiyle, o güzel yüreğiyle ve türküleriyle, hep yüreğimizde yer alacak olan Volkan Konak'ın adını, şehrimizin en güzel mekanlarından birinde, şehrimizi tepeden gören Boztepemizde yaşatmak istedik. Volkan Konak tepelerin insanıydı, 'göklerde kartal gibiydim' şarkısını çok güzel söyleyen bir yürekti. Dolayısıyla şehrimizi tepeden gören Boztepe'mizin Seyir Terasına ve Yürüyüş Yoluna, Volkan Konak ismini verdik. Volkan Konak orada yaşayacak. Yüreğimizde yaşayacak. Türkülerinde, ezgilerinde, yaptıklarında ve mücadelesinde hep yaşayacak" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Volkan Konak'ın İsmi Boztepe Seyir Terası'na Verildi - Son Dakika

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