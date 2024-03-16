ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1977'de uzaya fırlatılan ve görevini hala sürdüren, kasımdan bu yana anlaşılamayan sinyaller gönderen Voyager 1 uzay aracından ilk kez anlamlı veri aldığı bildirildi.
NASA'dan yapılan açıklamada, Kasım 2023'ten beri Dünya'ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1'in 1 Mart'ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya'ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, uzay aracına 1 Mart'ta gönderilen komuta 3 Mart'ta yanıt geldiğini belirterek, bunun daha önce anlaşılamayan sinyallere benzemediğinin fark edilmesi üzerine 4 gün sonra çözümleme için incelemeye alındığını anlattı.
Bilim insanlarının 10 Mart'ta çözümlemeyi başardıkları sinyalin FDS kayıtlarını içerdiği açıklandı.
Bilim insanları, Voyager 1'den gönderilen sinyalin, FDS'nin ne yapması gerektiğine dair adımları ve son dönemdeki değişiklikleri içermesinden dolayı uzay aracındaki iletişim problemlerini çözmede yardımcı olabileceğini düşündüklerini açıkladı.
Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 23,3 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.
Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından sinyal almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Voyager 1 Uzay Aracından Anlamlı Veri Alındı - Son Dakika
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