Vucic: Çin Yatırımları Sırbistan İçin Hayati

22.02.2026 11:05
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yatırımlarının ekonomik kalkınma ve istihdam için kritik olduğunu belirtti.

BELGRAD, 22 Şubat (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin ekonomik kalkınmasında Çin yatırımlarının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Vucic cuma günü ülkenin doğusundaki Bor kentinde yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli sanayi projelerine Çin'in devam eden katılımının hem yerel düzeyde hem de ülke genelinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Çin yatırımlarının istihdam ve yaşam standartları üzerindeki somut etkilerine dikkat çeken Vucic, bu yatırımların bölgede binlerce istihdamın korunmasına katkı sağladığını ve ekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirtti.

Çin yatırımlarının sürdürülmesi ve genişletilmesinin Sırbistan'ın sürdürülebilir büyüme ve modernizasyon stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Vucic, "Hedefimiz, Çinli ortaklarımızla ülkemizi kalkındırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

