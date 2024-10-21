Wagenknecht'ten Ukrayna Füzelerine Tepki - Son Dakika
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Wagenknecht'ten Ukrayna Füzelerine Tepki

Sahra Wagenknecht, Almanya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermemesi gerektiğini belirtti.

21.10.2024 18:47
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Almanya'da sol popülist "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler gönderilmesine karşı olduğunu yineleyerek, bunun Almanya ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Wagenknecht, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Alman seçmenlerin, hükümetin Ukrayna politikasında değişiklik istediğini ve bunu geçen ay Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'da yapılan eyalet seçimlerde bir kez daha açıkça ortaya koyduklarını vurguladı.

Partisinin hem Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine hem de ABD'nin uzun menzilli füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasına karşı olduğunu belirten Wagenknecht, "Almanya'da nihayet, Ukrayna'da her gün büyük acılara neden olan bu korkunç savaşı nasıl sona erdirebileceğimize dair mantıklı bir tartışma yapmalıyız." dedi.

Wagenknecht, daha fazla diplomasi için baskı yapılması ve uzun menzilli füzeler konusunda net tutum sergilenmesi gerektiğini kaydederek, "Bu korkunç savaşı sona erdirmeliyiz ancak daha fazla silah tedarik ederek sona erdiremeyiz." diye konuştu.

Ocak ayında kurulan BSW partisi, seçim kampanyası sırasında Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatına şiddetle karşı çıkmış ve hükümetten çatışmaya diplomatik çözüm bulunması için daha fazla çaba göstermesini talep etmişti.

BSW geçen ay Almanya'nın doğusundaki üç eyalette yapılan seçimde yüzde 11 ila 15 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wagenknecht'ten Ukrayna Füzelerine Tepki - Son Dakika

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