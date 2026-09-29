Wang Huning, 150 etnik azınlık temsilcisine birlik ve ortak refah çağrısı yaptı - Son Dakika
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Wang Huning, 150 etnik azınlık temsilcisine birlik ve ortak refah çağrısı yaptı

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Wang Huning, 150 etnik azınlık temsilcisine birlik ve ortak refah çağrısı yaptı
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Çin Komünist Partisi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning, 150 etnik azınlık temsilcisiyle görüşerek birlik ve ortak refah çağrısı yaptı. Wang, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Etnik Birlik ve İlerlemeyi Teşvik Yasası'nın uygulanması için çaba istedi.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, ülkedeki tüm etnik grupların daha iyi bir yaşam kurmak için birlikte çalışmasına öncülük edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang, pazartesi günü ülke genelindeki etnik azınlıklardan 150 temsilciyle bir araya geldi.

7. ulusal nüfus sayımının sonuçlarına göre Çin'de 56 etnik grup bulunuyor. Ülkedeki 55 etnik azınlığın toplam nüfusu 125 milyonla ülke nüfusunun yaklaşık onda birini oluşturuyor.

15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) etnik birlik ve ilerleme çalışmalarının yeni koşullar ve görevlerle karşı karşıya olduğunu belirten Wang, Etnik Birlik ve İlerlemeyi Teşvik Yasası'nın incelenmesi ve uygulanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

1 Temmuz'da yürürlüğe giren yasa, etnik gruplarla ilgili konularda temel hukuki çerçeveyi oluştururken, hukuka dayalı yönetişimi güçlendirmeyi ve 56 etnik grup arasında birlik ve ortak refahı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Wang, temsilcilere Çin ulusu için güçlü bir topluluk bilinci oluşturma, tüm etnik grupların sosyalist modernleşme yolunda birlikte ilerlemesini teşvik etme ve farklı etnik gruplardan insanlar arasındaki etkileşim, iletişim ve entegrasyonu artırma çağrısında bulundu.

Wang ayrıca temsilcilerin Çin'in modernleşme sürecine kendilerini adamaları, etnik azınlık bölgelerinin kendi güçlü yönleri ve özelliklerine uygun nitelikli kalkınma yolları izlemesine yardımcı olmaları ve yeni dönemde sınır bölgelerinde kalkınmayı hızlandırarak yaşam standartlarını yükseltmeleri yönündeki beklentisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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