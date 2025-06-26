BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Avrupa Birliği ve birliğe üye ülkelerin Çin'deki diplomatik misyon temsilcileriyle Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Wang Yi, AB Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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