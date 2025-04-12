Wang Yi: ABD Tarihin Akışını Tersine Çeviremeyecek

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin pervasızca hareket edemeyeceğini ve tarihin akışını tersine çeviremeyeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Wang, büyük ülkelerin tek taraflı zorbalığa kalkışmasının, uluslararası konjonktürde an itibarıyla yaşanan çalkantı ve kaosa katkıda bulunan ana faktörlerden biri olduğunu belirtti.

"ABD'nin kısa süre önce gümrük vergisi kozunu kullanmaya başlaması, kendi çıkarlarının bariz şekilde tüm ülkelerin ortak çıkarlarının önünde tuttuğunu ve çok taraflı ticaret sistemi ve yerleşik kuralları göz ardı ettiğini gösteriyor" diyen Wang, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Wang, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Çin'in yalnızca kendi meşru hak ve çıkarlarını korumakla yetinmediğini, aynı zamanda insanlığın 'güçlü olan haklıdır' zihniyetine dayalı orman kanunları dünyasına yeniden sürüklenmemesi için de uluslararası toplumun ortak çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu belirtti.

Wang, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle, BM merkezli uluslararası sistemi güçlü bir şekilde desteklemeye ve dünyayı geriye götürmeye çalışan girişimlere karşı durmak için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.