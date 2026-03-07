BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi pazar günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Wang, toplantıda yerli ve yabancı gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtlayacak.
Wang Yi, Dış Politika Toplantısı Düzenliyor
